В Уфе в озере Теплом потерялся 9-летний мальчик

Вчера вечером 9-летний мальчик пришел в озеро Теплое купаться со своим 19-летним старшим братом и его друзьями, сообщает Управление гражданской защиты г.Уфы. Парни выбрали для купания не пляж, а место, где стоит табличка «Купаться запрещено!».

Когда молодые люди вышли на берег, мальчик еще оставался в воде.

Через какое-то время они обнаружили, что вещи ребенка на берегу, а его самого нет. Они начали искать его сам. Потом обратились за помощью к спасателям.