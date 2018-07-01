В Уфе в озере Теплом потерялся 9-летний мальчик

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Мальчик купался в запрещенном месте.
Вчера вечером 9-летний мальчик пришел в озеро Теплое купаться со своим 19-летним старшим братом и его друзьями, сообщает Управление гражданской защиты г.Уфы. Парни выбрали для купания не пляж, а место, где стоит табличка «Купаться запрещено!».
Когда молодые люди вышли на берег, мальчик еще оставался в воде.
Через какое-то время они обнаружили, что вещи ребенка на берегу, а его самого нет. Они начали искать его сам. Потом обратились за помощью к спасателям.
Ребенок все еще не найден, группа спасателей из четырех человек продолжают свою работу.
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