В Уфе отечественную легковушку придавило деревом

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Как сообщают очевидцы в соцсетях, неожиданный случай произошел в северной части города.
Сюжеты: Фотофакт
Порывы ветра сломали дерево, и оно упало прямо на легковушку, припаркованную недалеко. К счастью, в это время в машине никого не было.
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