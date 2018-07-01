В Башкирии начался пожар в мусорном полигоне

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Мусор горит уже со вчерашнего дня, 30 июня.
В Нефтекамске загорелся полигон твердых бытовых отходов, сообщают в соцсетях. Из-за пожара в городе стоит неприятный запах и смог.
«Площадь горения составила 300 квадратных метров. На месте находятся силы и средства от МЧС России и полигона твердых бытовых отходов. Производится тушение и проливка тлеющих элементов», — цитирует пресс-службу МЧС «Башинформ».
Специалисты также выясняют причину возгорания.
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