Более триста уфимцев не могут улететь из Турции из-за проблем туроператора

В день вылета, после регистрации и таможенного контроля их попросили покинуть аэропорт и заселили в двухзвездочную гостиницу недалеко от аэровокзала. Туристы рассказывают, что в нем нет условий, а среди пассажиров есть инвалиды и девочка-диабетик, сообщает Собкор.

Один из пассажиров Олег Самохин рассказывает, что из аэропорта их попросили выйти неизвестные люди с закрытыми бейджиками. Они пообещали отправить тууристов уже на следующий день, а пока предоставить отель с хорошим питанием. Однако, по словам мужчины, кроме засохшей пиццы никакой нормальной еды им со вчерашнего дня не давали.

Стоит отметить, пассажиры, прошедшие таможенный контроль, по закону считаются покинувшими пределы иностранного государства, и вернуться на территорию посещаемой страны уже не могут. Тем не менее, российских пассажиров вывели из таможенной зоны, явно и с нарушением всех пограничных правил и сегодня все 300 уфимцев находятся на турецкой земле незаконно.