Житель Башкирии получил семь лет строгого режима за посты в соцсетях

Житель Башкирии получил семь лет строгого режима за посты в соцсетях
Житель Башкирии получил семь лет строгого режима за посты в соцсетях
1 июня, 15:59ПроисшествияНаталья БалыковаФото: 1MediaInvest
Он призывал к экстремистской и террористической деятельности и изменению конституционного строя, побуждал к насильственному изменению конституционного строя и подрыву безопасности Российской Федерации, сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Действия жителя Сибая Спартака Бавеяна зафиксировали и предъявили обвинение. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения – семь лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права администрировать интернет-сайты на три года.

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