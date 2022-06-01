На нефтебазе в Башкирии вспыхнул резервуар, пострадали четверо

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горения не наблюдалось. По предварительным данным, при проведении работ по очистке резервуара произошел хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре (объем 1000 м³), что привело к деформации резервуара», — сообщили в МЧС.