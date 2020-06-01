В США въехавшего в толпу мужчину на фуре обвинили в нападении
Сегодня, 15:30ПроисшествияФото: pxhere.com
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Мужчину, который на грузовом автомобиле попытался проехать по шоссе в Миннеаполисе, обвинили в нападении. В это время на проезжей части находилась толпа людей, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда.
Как сообщает газета “Известия”, водителем грузовика оказался Богдан Вечирко. Его обвинили в провокации мирных демонстрантов. Мужчину задержали без права освобождения под залог.
Ранее в сети появились кадры, где видно как грузовик сначала пытается проехать через толпу, а после останавливается. Протестующие окружили грузовик. Сам водитель получил травмы.
Беспорядки в США начались 25 мая после того, как во время задержания от рук полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд.
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