В США въехавшего в толпу мужчину на фуре обвинили в нападении

Как сообщает газета “Известия”, водителем грузовика оказался Богдан Вечирко. Его обвинили в провокации мирных демонстрантов. Мужчину задержали без права освобождения под залог.

Ранее в сети появились кадры, где видно как грузовик сначала пытается проехать через толпу, а после останавливается. Протестующие окружили грузовик. Сам водитель получил травмы.