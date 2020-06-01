В протестах в США задержано более четырех тысяч человек

Как сообщает газета “Известия”, протестующие грабят магазины, перекрывают дороги, не соблюдают режим комендантского часа и пр. При этом, ограничения на нахождения на улице были введены в нескольких крупных городах: Атланте, Чикаго, Деневере, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Для того, чтобы сдержать протесты, в 15 городах были мобилизованы пять тысяч солдат и летчиков Нацгвардии.

Ранее протестующие сожгли американские флаги у Белого дома в Вашингтоне. Также был уничтожен автомобиль и разбиты окна в нескольких зданиях.

Также сообщается, что президент Трамп из-за массовых беспорядков отправлялся в специальный бункер на несколько часов.