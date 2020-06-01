В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку

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Представители поисково-спасательного отряда “Лиза-Алерт” сообщили о поисках шестилетнего ребенка, пропавшего несколько дней назад недалеко от Северо-Крымского канала.
Как сообщает газета “Известия”, оперативный штаб по поиску девочки был развернут в указанном районе. Для того, чтобы определить местонахождения ребенка, спасатели используют беспилотные аппараты. К работе также привлечены 15 волонтеров, кинологи, Следственный комитет России, а также МВД.
По сообщению представителей МЧС, в поисках участвуют еще 55 человек и 14 единиц спецтехники.
Также во факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
О пропаже девочки сообщила ее бабушка. По ее словам, ребенок отправился на рыбалку с отцом и его друзьями, где взрослые распивали алкоголь. В какой то момент девочка осталась без присмотра и пропала.
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