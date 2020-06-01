В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку

Как сообщает газета “Известия”, оперативный штаб по поиску девочки был развернут в указанном районе. Для того, чтобы определить местонахождения ребенка, спасатели используют беспилотные аппараты. К работе также привлечены 15 волонтеров, кинологи, Следственный комитет России, а также МВД.

По сообщению представителей МЧС, в поисках участвуют еще 55 человек и 14 единиц спецтехники.

Также во факту произошедшего возбуждено уголовное дело.