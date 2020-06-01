В Башкирии водитель сбил коляску с 11-месячной девочкой

По информации ГИБДД, ДТП произошло 31 мая, около 17:00 в районе шестого дома на проспекте Октября. В аварии принял участие водитель автомобиля Ford Focus.

Предварительно известно, что он наехал на коляску с ребенком, когда двигался задним ходов по двору. В результате произошедшего коляска опрокинулась. Ребенка сразу же госпитализировали в медицинское учреждение, но, к счастью, серьезных повреждений у нее обнаружено не было. Врачи диагностировали много численные ушибы.