В Уфе осудили обвиняемых в мошенничестве сотрудников МЧС

Суд установил, что 33-летний начальник отделения отдела надзорной деятельности г. Уфы Управления МЧС России по РБ и 48 - летний начальник пожарной части №2 ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ» пытались взяять взятку у предпринимателя. В мае 2016 года проводилась проверка требований пожарной безопасности в офисных помещениях ООО “Максат”.

Во время встречи представителя фирмы с начальником пожарной части, сотрудник МЧС предложил оказать содействие в знакомстве с начальником отделения надзорной деятельности и за вознаграждение обеспечить благоприятный исход дела.

Встреча состоялась, должностное лицо Управления МЧС за 30 тысяч рублей пообещало решить вопросы касательно проверки. На самом деле, у него не хватало полномочий для этого.

Мошенников поймали при передачи денег.

Суд назначил наказание начальнику отделения надзорной деятельности МЧС России по РБ в виде 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах МЧС России сроком на 3 года.

Начальнику пожарной части назначено наказание в виде 3,3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах МЧС России сроком на 2 года.