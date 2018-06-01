В Башкирии под домом обвалилась земля из-за карстовых пустот
Сегодня, 16:03ПроисшествияЗиля Аскерова
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Обвал случился прямо под жилым домом.
Сюжеты: Фотофакт
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В городе Благовещенск по улице Седова обвалилась земля под жилым домом. Об этом сообщают жители города в социальных сетях. По их словам, на этом месте под землей есть карстовые пустоты. По словам местных жителей, это не первый случай провалов грунта в этих краях.
По предварительным данным, в доме проживает семья с двумя малолетними детьми. Как сообщают «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас устраняются последствия обрушения, никто из людей не пострадал.
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