В УЖХ Октябрьского района Уфы нашли материалы с клеветой на общественников

Юрист, изображённый на объявлении, подал заявление в полицию.

Сегодня в УЖХ Октябрьского района города Уфы произошёл конфликт между юристом Вадимом Беляковым (одним из оснвателей сайта ufacity.me) и сотрудниками управляющей компании. Все началось, когда один из коллег Белякова приехал в УЖХ, чтобы передать в канцелярию документы. В приёмной директора ЖЭУ, находящейся на одном этаже с УЖХ, он увидел листовку с клеветой в адрес юриста, судящегося с управляющей компанией.

Объявления в виде листовок, лежащих на столах можно увидеть в ресторанах, кафе, гостиницах. УЖХ Октябрьского района пошло дальше. Фото: Павел Степанов

На место приехал и сам Вадим Беляков, он вызвал полицейских, которые приняли у него заявление о распространении заведомо ложной информации, порочащей его честь и достоинство.

- Приехали полицейские, я написал заявление в отношении неустановленного круга лиц, - рассказал Вадим Беляков в телефонном разговоре. - Распространять информацию, что я мошенник - выгодно самому УЖХ, в последнее время к нам обратилось около 1,5 тысяч жителей района с тем, чтобы сделать перерасчет платы за отопление, поток не иссякает. И если таким вот образом хотя бы трое из десяти откажутся от своих требований, то это уже пойдет на пользу УЖХ.

Противостояние основателей портала ufacity.me с УЖХ Октябрьского района началось, когда активисты выявили нарушения при начислении платы за тепловую энергию в 93 домах. Тогда же и были поданы первые судебные иски от имени жителей домов, сейчас количество исков уже перевалило за 500.

Портал ufacity.me существует уже более пяти лет, он призван помогать жителям Уфы в решении проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. По словам основателей сайта, за это время они оказали помощь 15 тысячам уфимцев.

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