Уфимские дольщики присоединились к всероссийской акции протеста

Более пятидесяти уфимских дольщиков вышли на улицу, чтобы обратить внимание на надвигающуюся катастрофу.

По всей стране начались выступления дольщиков против систематического нарушения прав и законов. В последнее время проблема дольщиков приняла колоссальные размеры – более ста тысяч семей стали жертвами «бизнеса по-русски». Не чистые на руку предприниматели пользуются естественным желанием человека иметь свою квартиру и жить с комфортом, как правило они вкладываю в покупку жилья последние деньги, а зачастую и заёмные средства. Вопрос постоянного увеличения количества обманутых дольщиков неоднократно поднимался на самом верху, и чтобы защитить их, был принят федеральный закон №214, позволяющий снизить риски дольщиков потерять квартиры. Суть закона в том, что дольщиков страхуют на случай неисполнения застройщиком своих обязательств, закон достойный и безусловно очень нужный, однако находятся те, кто продолжает «бизнес по-русски», своей деятельностью бросая тень на всю отрасль.

Причиной недовольства дольщиков по всей России стала деятельность Региональной страховой компании (РИНКО). По словам недовольных граждан, компания РИНКО, ставшая рекордсменом по количеству проданных в 2015 – 2016 годах полисов, оказалась «дутым пузырём». Дело в том, что РИНКО взяла на себя обязательства на полмиллиарда рублей, однако последняя проверка Центробанка показала, что страховщик не способен нести ответственность по взятым на себя обязательствам. Простыми словами, владельцы полисов не смогут получить возмещения, потому что у компании попросту не хватает для этого денег.

На сайте самой компании о проверке Центробанка нет ни слова, зато есть сообщение о передаче страхового портфеля – «Проминстраху», который дольщики называют «ширмой», за которой пытается спрятаться РИНКО.

- Вместо того, чтобы в срочном порядке увеличивать свои резервы, жулики из РИНКО делают что? Правильно! Переименовывают компанию! Они, наверное, думают, что мы дураки и ничего не поймём! Но мы узнали, что теперь эта компания называется «Проминстрах». Они хотят спрятаться за новым названием, но у них ничего не выйдет! Мы должны срочно поменять страховщика! Как они собираются рассчитываться, если люди обратятся за компенсацией? А ведь причин чтобы обратиться – предостаточно, - рассказал со сцены один из участников митинга в Уфе, на который собрались около пятидесяти человек, желающих прийти было больше, однако власти согласовали митинг лишь на 50 человек.

Уфимский митинг посетили дольщики четырёх застройщиков: ГК «Третий трест», ИСК г. Уфы, ГК ФЖС и ГК ФРЖС РБ. В ходе митинга, они неоднократно поднимали вопрос о необходимости срочно менять страховщика.

- Первое: Срочно пойти к застройщикам и получить ваши экземпляры Полиса страхования на ваши персональные договора долевого участия, с подтверждением их оплаты застройщиком. Второе: требовать от застройщика выдать новый полис, от страховой компании с подтверждённым рейтингом надёжности, - считает один из участников митинга. - Если это сделать сейчас, то ещё есть шанс поменять страховика и сохранить возможность получить компенсацию. Если этого не сделать – то скорее всего деньги дольщиков уйдут какому-то дяде, который их прогуляет с любовницей в Майами.

По итогам митинга была не только составлена своеобразная «Дорожная карта» с описанием шагов, которые нужно предпринять прямо сейчас, но выдвинуты требования к властям и застройщикам:

- Требуем заменить «Проминстрах» (бывший РИНКО) на надёжного страховщика.

- Требуем уверенности. Хорошему строителю — хорошего страховщика.

- Дольщики против мутного страховщика - против «Проминстраха».

- «Проминстрах»: обман вместо гарантий.

- Мы требуем обеспечить наши гарантии. «Проминстрах» (бывший РИНКО) не пройдёт!

- Дольщиков ГК Третий трест, ИСК Уфы, ГК ФЖС, ГК ФРЖС РБ обманули дважды, требуем заменить страховщика.

- Банкрот Застройщик и Банкрот страховщик. Требуем перестрахования в надёжной кампании.