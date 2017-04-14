Башкирскую зерновую торговую компанию заподозрили в налоговых махинациях

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным уголовного дела, возбуждённого следственным комитетом, в 2012 и в 2013 году «Башкирская зерновая торговая компания» (БЗТК) приобретала у организаций и предпринимателей зерно. Часть продавцов не являлась плательщиками НДС, соответственно платить налог должно было БЗТК, однако этого сделано не было. В бухгалтерских документах сделки были учтены как проведённые с организацией, оплачивающей НДС. Таким образом бюджет недополучил от компании 15,6 млн рублей налоговых отчислений.