Житель Башкирии скончался в аварии после неудачного обгона

В Башкирии за минувшие сутки произошло 14 автомобильных аварий. Одна из них, со смертельным исходом, произошла в Стерлитамаке.

По данным ГИБДД Башкирии, 40-летний местный житель ехал за рулем Volkswagen Polo. Мужчина решил пойти на обгон, однако маневр закончился трагедией. Легковушка задела попутный автомобиль Chery QQ, водитель потерял управление и влетел в дерево. В результате аварии мужчина скончался на месте аварии. С ним в машине также находилась его супруга. Она сейчас находится в больнице. В момент совершения аварии рядом с дорогой шел пешеход. По словам главы ГИБДД Динара Гильмутдинова, он чудом остался жив. По данному факту начато разбирательство,

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