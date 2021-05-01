Житель Башкирии скончался в аварии после неудачного обгона

Житель Башкирии скончался в аварии после неудачного обгона
Житель Башкирии скончался в аварии после неудачного обгона
1 мая, 12:42ПроисшествияКарина МамаеваФото: ГИБДД по РБ
В Башкирии за минувшие сутки произошло 14 автомобильных аварий. Одна из них, со смертельным исходом, произошла в Стерлитамаке.

По данным ГИБДД Башкирии, 40-летний местный житель ехал за рулем Volkswagen Polo. Мужчина решил пойти на обгон, однако маневр закончился трагедией. Легковушка задела попутный автомобиль Chery QQ, водитель потерял управление и влетел в дерево.

В результате аварии мужчина скончался на месте аварии. С ним в машине также находилась его супруга. Она сейчас находится в больнице.

В момент совершения аварии рядом с дорогой шел пешеход. По словам главы ГИБДД Динара Гильмутдинова, он чудом остался жив. По данному факту начато разбирательство,

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