В Башкирии мужчина напал с ножом на кассира в супермаркете

В Башкирии неизвестный мужчина напал на продавца-кассира в супермаркете. Видео с камер наблюдения было опубликовано на сайте ГТРК «Башкортостан».

На кадрах видно, что мужчина приблизился к кассиру, достал нож и начал угрожать ей. После этого он схватил женщину, держал ее за шею и плечи, пока та пыталась отбиться от напавшего. К счастью, в магазин зашли другие покупатели, которые спугнули дебошира. Что стало причиной нападения пока неизвестно. Подробности уточняются. Напомним, 17 марта на улице Пушкина неизвестный мужчина напал на прохожего прямо на проезжей части и нанес несколько ударов ножом. После стало известно, что нападавший хотел свести счеты с жизнью в нескольких кварталах от места происшествия. Там он и был обнаружен прохожими.

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