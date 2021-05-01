На трассе в Башкирии погибли два человека после столкновения бензовоза и легковушки

Напомним, ранее на Дёмском шоссе произошла серьёзная авария, из-за которой на дороге образовался затор. В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали Mkset, что рядом с СНТ «Здоровье» 70-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» допустил наезд на отбойник и столкнулся с машиной «Мазда», которая двигалась в попутном направлении.