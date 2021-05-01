На трассе в Башкирии погибли два человека после столкновения бензовоза и легковушки

Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, утром 1 мая лоб в лоб столкнулись бензовоз Scania и легковушка модели ВАЗ-2115. В результате аварии скончались водитель и пассажир легковушки. Подробности аварии уточняются.
Напомним, ранее на Дёмском шоссе произошла серьёзная авария, из-за которой на дороге образовался затор. В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали Mkset, что рядом с СНТ «Здоровье» 70-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» допустил наезд на отбойник и столкнулся с машиной «Мазда», которая двигалась в попутном направлении.