На трассе в Башкирии погибли два человека после столкновения бензовоза и легковушки

На трассе в Башкирии погибли два человека после столкновения бензовоза и легковушки
На трассе в Башкирии погибли два человека после столкновения бензовоза и легковушки
1 мая, 10:19ПроисшествияКарина МамаеваФото: ГИБДД по РБ
На трассе Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошла смертельная авария, в результате которой погибли люди.

Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, утром 1 мая лоб в лоб столкнулись бензовоз Scania и легковушка модели ВАЗ-2115. В результате аварии скончались водитель и пассажир легковушки. Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее на Дёмском шоссе произошла серьёзная авария, из-за которой на дороге образовался затор. В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали Mkset, что рядом с СНТ «Здоровье» 70-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» допустил наезд на отбойник и столкнулся с машиной «Мазда», которая двигалась в попутном направлении.

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