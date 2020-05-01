Жители Башкирии обратились в Следственный комитет из-за загадочной смерти близкого
Уроженцы республики обратились к председателю комитета о время видео-конференц-связи.
Обратившиеся выразили несогласие с выводами региональных следователей о том, что смерть погибшего была естественной. Дочь скончавшегося рассказала, что его тело нашли в сентябре 2019 года и, несмотря на то, что у погибшего обнаружили следы телесных повреждений, экспертиза показала, что смерть наступила в результате переохлаждения организма.
По версии членов семьи, их отца избили и оставили в таком состоянии на улице намерено, так как погибший был депутатом и имел отношение к промышленной отрасли. Поэтому, по мнению родственников, обстоятельства смерти можно расценивать, как убийство.
В пресс-службе Следственного комитета отметили, что Александр Бастрыкин раскритиковал решение подчиненных о проведении повторной экспертизы в том же медицинском учреждении, где была сделана первая. Глава ведомства поручил провести еще одну в Санкт-Петербурге и поручил передать дело на контроль в Центральный аппарат СК РФ. В отношении региональных подчиненных глава СК России назначил служебную проверку.