В Башкирии столкнулись два "Рено": пьяный водитель вылетел на встречку
Сегодня, 14:01ПроисшествияЗиля Аскерова
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В результате ДТП пострадали три человека.
На 167 километре автодороги Уфа-Янаул на территории Бураевского района произошло столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает ГИБДД республики, виновником происшествия стал пьяный водитель, вылетевший на встречку.
В результате, столкнулись "лоб в лоб" две машины марки Renault Megane. Не только 40-летний пьяный водитель, но и 28-летний водитель другого автомобиля и его 53-летняя пассажирка получили травмы разной тяжести и были доставлены в больницу.
Правоохранители занимаются установлением подробностей происшествия.
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