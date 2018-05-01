В Башкирии столкнулись два "Рено": пьяный водитель вылетел на встречку

На 167 километре автодороги Уфа-Янаул на территории Бураевского района произошло столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает ГИБДД республики, виновником происшествия стал пьяный водитель, вылетевший на встречку.

В результате, столкнулись "лоб в лоб" две машины марки Renault Megane. Не только 40-летний пьяный водитель, но и 28-летний водитель другого автомобиля и его 53-летняя пассажирка получили травмы разной тяжести и были доставлены в больницу.