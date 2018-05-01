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На озере на юго-востоке Башкирии оторвалась льдина с тремя рыбаками
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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На озере на юго-востоке Башкирии оторвалась льдина с тремя рыбаками

Сегодня, 17:58ПроисшествияЗиля Аскерова
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