На озере на юго-востоке Башкирии оторвалась льдина с тремя рыбаками
Сегодня, 17:58ПроисшествияЗиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нештатный случай произошел вблизи деревни Ташбулатово Абзелиловского района. Три рыбака на озере Карабалыклы оказались в опасной ситуации.
К счастью, на место происшествия оперативно прибыли группа «28 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Башкортостан», спасатели зонально-поисково спасательного отряда Белорецка, представители администрации, бригады медиков и полиции.
Мужчин на резиновой лодке перевезли на берег, ни один из них не пострадал.
МЧС сообщает, что в таких случаях нельзя бросаться в воду или подходить к краю льдины. Лучше всего - найти прочный участок льда и оставаться на ней до прибытия спасателей. 50% случаев льдину обратно прибивает к берегу.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей