На озере на юго-востоке Башкирии оторвалась льдина с тремя рыбаками

К счастью, на место происшествия оперативно прибыли группа «28 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Башкортостан», спасатели зонально-поисково спасательного отряда Белорецка, представители администрации, бригады медиков и полиции.

Мужчин на резиновой лодке перевезли на берег, ни один из них не пострадал.

МЧС сообщает, что в таких случаях нельзя бросаться в воду или подходить к краю льдины. Лучше всего - найти прочный участок льда и оставаться на ней до прибытия спасателей. 50% случаев льдину обратно прибивает к берегу.