В Уфе молодая жена зарезала мужа в первый день самоизоляции, вонзив нож ему в пах

Как стало известно Медиакорсети, кровавый инцидент произошел поздно вечером 31 марта. 31-летняя жена, обвинив 29-летнего супруга в регулярных изменах, зарезала его, ударив несколько раз ножом в пах и спину. Известно, что у конфликтной пары есть маленький ребенок, который теперь останется без мамы и папы. Его судьба решится в ближайшее время.

До этого, по словам соседей, женщина не раз устраивала домашние скандалы, уличая супруга в неверности. При этом уфимка однажды даже разбила легковой автомобиль мужа прямо на глазах у всех соседей.

Узнав о случившемся, они вызвали полицию. Как сообщили нам в следственном комитете республики, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.