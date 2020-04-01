В Московской области задержан потерявший похищенные деньги грабитель
1 апреля, 18:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Подмосковье был задержан местный житель, которого подозревают в нападении с ножом на отделение кредитной организации. Он извинился перед сотрудниками компании после похищения 300 тысяч рублей. После задержания он заявил, что потерял деньги.
Об этом стало известно 1 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что задержанным оказался житель Сергиево-Посадского района. Он пришел в офис кредитной организации и, угрожая сотрудникам ножом, присвоил себе 300 тысяч рублей. Затем он принес всем извинения и скрылся.
Правоохранители без труда установили личность подозреваемого после просмотра инцидента, записанного на камеры видеонаблюдения. Его задержали во Владимирской области и заключили под стражу. Подозреваемый рассказал, что потерял украденные деньги.
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