В Башкирии сбили 60-летнюю женщину

ДТП произошло, по данным госавтоинспекции, на 1332 километре автодороги Москва-Уфа, в Демском районе столицы Башкирии.

В ГИБДД сообщают, что водитель ехал за рулем "Лады Нива" в сторону Уфы, когда наехал на 60-летнюю женщину. Самому водителю 61 год год.