В Башкирии сбили 60-летнюю женщину

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По данным ГИБДД по республике, она перебегала дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло, по данным госавтоинспекции, на 1332 километре автодороги Москва-Уфа, в Демском районе столицы Башкирии.
В ГИБДД сообщают, что водитель ехал за рулем "Лады Нива" в сторону Уфы, когда наехал на 60-летнюю женщину. Самому водителю 61 год год.
Известно, что женщина жива, но с травмами доставлена в больницу.
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