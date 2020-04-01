В Башкирии появились мошенники под видом волонтеров
Власти региона просят не пускать в дом людей, не имеющих специальные опознавательные знаки волонтеров.
На сегодняшнем брифинге, посвященном первоочередным мерам социальной поддержки населения во время карантина, вице-премьер республики Ленара Иванова рассказала, что в Башкирии появились случаи мошенничества, когда аферисты под видом волонтеров проникают в дома граждан.
По этой причине власти региона разработают специальные опознавательные значки для волонтеров – желтые повязки и желтые наклейки для автомобилей. Эскизы этих значков будут представлены уже завтра.
- Пока по домам ходят волонтеры в синих и красных одеждах – от «Единой России» и штаба ОНФ. Без таких опознавательных знаков просьба никого домой не пускать. К сожалению, случаи мошенничества каждым днем множатся, - отметила Иванова.
Напомним, вчера, 31 марта, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о необходимости сформировать в каждом муниципалитете волонтерских групп, которые будут помогать нуждающимся в помощи гражданам.