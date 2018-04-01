Напавшему на полицейских в Уфе мужчине предъявили обвинение
42-летний гражданин Казахстана ранил одного из сотрудников ППС ножом в руку, другого – в спину.
Следственный комитет республики предъявил обвинение 42-летнему гражданину республики Казахстан по ст. «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Напомним, 28 марта в Советском районе Уфы 2 сотрудника ППС заметили двух подозрительных мужчин. Когда они подошли к ним с целью ознакомиться с документами,
Один из мужчин достал нож и ранил одного полицейского в руку, а другого – в спину. Напавший скрылся. Вскоре его задержали на границе Башкирии и Челябинской области. Как выяснилось позже, мужчины занимались раскладкой наркотических веществ. При этом они сами употребляли наркотики.
Нападавший на полицейских ранее был судим, в настоящее время арестован судом как подсудимый по уголовному делу о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, не явившийся по вызову и находился в розыске. Показания он давать отказался.
Устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РБ.