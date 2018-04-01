Напавшему на полицейских в Уфе мужчине предъявили обвинение

Следственный комитет республики предъявил обвинение 42-летнему гражданину республики Казахстан по ст. «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Напомним, 28 марта в Советском районе Уфы 2 сотрудника ППС заметили двух подозрительных мужчин. Когда они подошли к ним с целью ознакомиться с документами,

Один из мужчин достал нож и ранил одного полицейского в руку, а другого – в спину. Напавший скрылся. Вскоре его задержали на границе Башкирии и Челябинской области. Как выяснилось позже, мужчины занимались раскладкой наркотических веществ. При этом они сами употребляли наркотики.

Нападавший на полицейских ранее был судим, в настоящее время арестован судом как подсудимый по уголовному делу о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, не явившийся по вызову и находился в розыске. Показания он давать отказался.