В Уфе в массовом ДТП с участием автобуса пострадали два человека

В Уфе в массовом ДТП с участием автобуса пострадали два человека

Вчера, 18:37ПроисшествияАнна КононоваФото: Отдел ГИБДД по Уфе
Сегодня, 1 марта, напротив дома 31 по улице Ульяновых произошла авария с участие пассажирского транспорта, сообщает городской отдел ГИБДД.

По предварительным данным, автобус маршрута «51А», за рулем которого находился 27-летний водитель, столкнулся с остановившимся на светофоре «Renault Sandero». От удара легковое авто въехало в стоящие ВАЗ-2114 и микроавтобус «Peugeot Boxer».

В аварии пострадали два человека. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Сообщается, что микроавтобус был без пассажиров.

Напомним, в начале февраля в Уфе столкнулись два автобуса на остановке «Фирма Мир». В результате ДТП пострадали три человека: две женщины 35 и 37 лет, а также 17-летний молодой человек.

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