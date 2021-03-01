В Уфе в массовом ДТП с участием автобуса пострадали два человека

По предварительным данным, автобус маршрута «51А», за рулем которого находился 27-летний водитель, столкнулся с остановившимся на светофоре «Renault Sandero». От удара легковое авто въехало в стоящие ВАЗ-2114 и микроавтобус «Peugeot Boxer».
В аварии пострадали два человека. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Сообщается, что микроавтобус был без пассажиров.
Напомним, в начале февраля в Уфе столкнулись два автобуса на остановке «Фирма Мир». В результате ДТП пострадали три человека: две женщины 35 и 37 лет, а также 17-летний молодой человек.