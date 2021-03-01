В Стерлитамаке из горящего здания ночного клуба эвакуировались восемь человек

В Стерлитамаке из горящего здания ночного клуба эвакуировались восемь человек

Сегодня, 17:11ПроисшествияАнна КононоваФото: МЧС по РБ
Информация о пожаре в административном здании по улице Коммунистической в Стерлитамаке поступила в 14:23.

На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление из-под кровли на мансардном этаже этаже одноэтажного кирпичного здания. По данным пресс-службы МЧС, восемь человек эвакуировались самостоятельно.

Тушение ведется по повышенному рангу сложности. В настоящее время работают 13 человек и пять единиц спецтехники. На место пожара направлены эксперты лаборатории для установления причин возгорания.

Напомним, 25 февраля произошло возгорание в жилом бревенчатом доме поселка Ангасяк Дюртюлинского района Башкирии. Пожарные ликвидировали пожар за полтора часа. При разборе конструкций спасатели обнаружили тела 64-летнего мужчины и 60-летней женщины.

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