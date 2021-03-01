Уфимец похитил бывшую жену из-за квартиры

Уфимец похитил бывшую жену из-за квартиры

Вчера, 18:49ПроисшествияАнна КононоваФото: pixabay.com
Житель Уфы обвиняется в похищении своей бывшей супруги, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

26 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 26-летней уфимки. Утром женщина ушла на работу, но до туда так и не дошла. Сотрудники установили, когда она подошла к своей машине, к ней подбежал неизвестный, после чего они на авто пропавшей куда-то уехали.

Позже удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 37-летний бывший муж потерпевшей, с которым она часто ругалась в последнее время из-за совместно нажитого имущества. В тот же день удалось установить их местонахождение.

По версии следствия, 26 февраля экс-супруг, желая урегулировать вопрос с квартирой, подкараулил бывшу. жену около дома, а затем, угрожая насилием, потребовал сесть на пассажирское сиденье ее авто. Мужчина отвез потерпевшую на базу отдыха в Мелеузовский район. Там её нашли и освободили полицейские.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. С ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение.

БашкирияУфапреступление
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