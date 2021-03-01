Уфимец похитил бывшую жену из-за квартиры

26 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 26-летней уфимки. Утром женщина ушла на работу, но до туда так и не дошла. Сотрудники установили, когда она подошла к своей машине, к ней подбежал неизвестный, после чего они на авто пропавшей куда-то уехали.