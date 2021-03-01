Уфимец похитил бывшую жену из-за квартиры

26 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 26-летней уфимки. Утром женщина ушла на работу, но до туда так и не дошла. Сотрудники установили, когда она подошла к своей машине, к ней подбежал неизвестный, после чего они на авто пропавшей куда-то уехали.
Позже удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 37-летний бывший муж потерпевшей, с которым она часто ругалась в последнее время из-за совместно нажитого имущества. В тот же день удалось установить их местонахождение.
По версии следствия, 26 февраля экс-супруг, желая урегулировать вопрос с квартирой, подкараулил бывшу. жену около дома, а затем, угрожая насилием, потребовал сесть на пассажирское сиденье ее авто. Мужчина отвез потерпевшую на базу отдыха в Мелеузовский район. Там её нашли и освободили полицейские.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. С ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение.