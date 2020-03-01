Пропавший с двумя детьми Артем Мазов оставил следы в санатории под Уфой

Жена Артема Мазова, пропавшего с двумя детьми, рассказала о важных уликах, найденных по этому делу. Как сообщает “КП-Уфа” со ссылкой на Эльмиру, на матрасе в санатории “Речные зори” нашли отпечатки ее мужа. Следы же детей не обнаружились, но полиция предполагает, что их могло смыть водой.

Напомним, Артем Мазов исчез со своими сыновьями – с Ильей (8 лет) и Вячелавом (5 лет) в конце октября. В этот день он сообщил Эльмире, что собирается на прогулку.

Мужчину и детей искали водолазы, велись поиски с вертолета. Однако их по сей день не удалось найти.