Пропавший с двумя детьми Артем Мазов оставил следы в санатории под Уфой
1 марта, 11:14ПроисшествияМинзаля АскароваФото: соцсети
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Об этом стало известно со слов супруги Артема Эльмиры Мазовой.
Жена Артема Мазова, пропавшего с двумя детьми, рассказала о важных уликах, найденных по этому делу. Как сообщает “КП-Уфа” со ссылкой на Эльмиру, на матрасе в санатории “Речные зори” нашли отпечатки ее мужа. Следы же детей не обнаружились, но полиция предполагает, что их могло смыть водой.
Напомним, Артем Мазов исчез со своими сыновьями – с Ильей (8 лет) и Вячелавом (5 лет) в конце октября. В этот день он сообщил Эльмире, что собирается на прогулку.
Мужчину и детей искали водолазы, велись поиски с вертолета. Однако их по сей день не удалось найти.
Если кто-то обладает информацией о местонахождении пропавших, просим сообщить сотрудникам правоохранительных органов.
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