В Уфе следком проверит обстоятельства гибели пяти корейцев на стройке

Сегодня, 1 марта, в полицию поступило сообщение об обнаружении тел пяти погибших строителей на территории стройплощадки на улице Блюхера в Уфе. Об этом сообщили в следкоме.

Известно, что работы на строительном объекте ведет ООО «Сальвия». Погибшие являются гражданами Кореи, на территории Россиии они находились легально и были официально трудоустроены.

ЧП произошло из-за того, что рабочие решили, обитавшие в строительном вагончике, решили разжечь огонь в ведре, чтобы согреться. Дело в том, что в тот день произошел разрыв кабеля электроотопления в вагончике, а другого способа согреться корейцы, видимо, не придумали. В результате они стали жертвами российских морозов и собственной беспечности.