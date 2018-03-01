В Уфе осудили сотрудников ППС за вымогательство

Вынесен приговор двум сотрудникам Полка ППС 23 и 27 лет за совершение уголовного преступления по статьям "Превышение должностных полномочий", "Вымогательство" и "Пособничество в вымогательстве", сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По материалам дела, 25 ноября 2016 года два сотрудника ППС и их сообщник задержали троих уфимцев и подкинули им в карманы пакетик с белым порошком, после чего угрожая применением насилия и статьей за незаконный оборот наркотиков, потребовали 700 тысяч рублей.

На следующий день один из задержанных передал злоумышленникам 250 тысяч рублей и два мобильных телефона стоимостью около 100 тысяч рублей. При передаче 350 тысяч рублей сотрудников ППС задержали с поличным.