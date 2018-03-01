В Уфе автоворы украли у водителя из джипа 900 тысяч рублей

44-летняя женщина стала жертвой грабителей в столице республики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Накануне происшествия пострадавшая купила автомобиль и остаток денег – около 900 тысяч рублей почти неделю хранила в своем джипе. Днем женщина припарковала машину и зашла в один из торговых центров города, а когда вернулась, денег в автомобиле не обнаружила.