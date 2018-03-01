В Башкирии в передачке осужденному обнаружили финики с гашишем

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Вес партии запрещенного вещества составил 86,51 грамм.
29-летнюю женщину, которая принесла передачу для одного из осужденных задержали сотрудники колонии особого режима ИК-4 в Салавате, сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.
При досмотре передачи – мешочке с фруктами, обнаружилось наркотическое вещество внутри фиников. Задержанную гражданку передали прибывшим на место сотрудникам полиции.
Экспертиза выяснила, что спрятанный было наркотик является гашишем. Вес партии составил 86,51 грамм.
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