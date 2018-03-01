В Башкирии легковушка столкнулась с «КамАЗом», есть пострадавшие

По уточненным данным, на первом километре автодороги села Краснохолмский-деревня Ваныш столкнулись «ВАЗ-2112» и «КамАЗ», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

За рулем «ВАЗ-2112» находился 77-летний водитель, который вместе со своей 60-летней пассажиркой получил травмы. Обоих доставили в больницу. 55-летний водитель КамАЗа в ДТП не пострадал.