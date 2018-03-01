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В Башкирии легковушка столкнулась с «КамАЗом», есть пострадавшие
Сюжеты:
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В Башкирии легковушка столкнулась с «КамАЗом», есть пострадавшие

Сегодня, 12:56Происшествия
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