В Башкирии легковушка столкнулась с «КамАЗом», есть пострадавшие

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Госпитализированы водитель с пассажиркой «ВАЗ-2112».
Вчера, 28 февраля, днем, произошло серьезное ДТП на трассе в Калтасинском районе Башкирии.
По уточненным данным, на первом километре автодороги села Краснохолмский-деревня Ваныш столкнулись «ВАЗ-2112» и «КамАЗ», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
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За рулем «ВАЗ-2112» находился 77-летний водитель, который вместе со своей 60-летней пассажиркой получил травмы. Обоих доставили в больницу. 55-летний водитель КамАЗа в ДТП не пострадал.
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