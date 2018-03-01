В Башкирии арестован водитель фуры, который врезался в автобус
Сегодня, 09:35ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчина задержан на время следствия.
Источник: РИА Новости
Иглинский районный суд Башкирии арестовал вчера, 28 февраля, на время следствия водителя грузовика, который врезался в пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Напомним, что ДТП произошло во второй половине дня на трассе М-5 возле села Улу-Теляк. Грузовик MAN въехал в микроавтобус Mercedes Spring. В аварии погибли 9 человек, четверо были госпитализированы.
Среди них жители трех регионов — Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей.
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