После гибели рабочих в Уфе проверят соблюдение безопасности на стройках

Сегодня, 1 марта, в администрации Уфы городским службам было дано поручение ужесточить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности на строительных предприятиях всех форм собственности. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Напомним, сегодня на стройплощадке на улице Блюхера, ½ утром были обнаружены тела пяти погибших строителей, которые являются гражданами Кореи. Мужчина отравились угарным газом от костра, который они разожгли в ведре, замерзнув в строительном вагончике в морозы. Электрокабель, который вел к их вагончику, оказался поврежден, и другого способа согреться строители не нашли.