В Башкирии замглавы района осуждена за раздачу премий

Абзелиловский районный суд Башкирии признал виновной в злоупотреблении должностными полномочиями заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Абзелиловского района Лилию Мухаметдинову. Суд запретил ей в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Башкирии.

В суде установлено, что Лилия Мухаметдинова с января по ноябрь 2015 года «в нарушение нормативных актов, устанавливающих надбавки и доплаты, в целях повышения своего авторитета перед подчиненными работниками, из корыстной и иной личной заинтересованности издала приказы, которыми себе и 14 работникам финансового управления незаконно установила стимулирующие выплаты».