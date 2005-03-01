Взорвать многоэтажку юношу подвигла безответная любовь

<Террорист> оказался сильно пьян, и свой поступок объяснил неземной любовью к одной из жительниц дома на улице Гончарова. Оказывается, воздыхатель давно добивается взаимного чувства от своей обоже, но она не только не идет ему навстречу, но и не считает нужным открывать дверь, когда несчастный ухажер желает с ней поговорить. В этот раз романтически настроенный юноша решил не ждать милостей от своей избранницы, а попросту взломать вход в жилище строптивицы. После того как Ромео перешел к активным действиям, родители обожаемой им девушки и вызвали милицию. Как утверждает преследуемая активным влюбленным барышня, желая избавиться от навязчивого воздыхателя, она даже поменяла место жительства. Однако это настойчивого героя-любовника не остановило. в Уфе> № 9 от 02.03.05 г.