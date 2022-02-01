Среди пострадавших при выбросе газа в Сургутском районе ХМАО был вахтовик из Башкирии

Среди пострадавших при выбросе газа в Сургутском районе ХМАО был вахтовик из Башкирии
Среди пострадавших при выбросе газа в Сургутском районе ХМАО был вахтовик из Башкирии
Сегодня, 13:05ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1MI
1 февраля о выбросе газа на месторождении в ХМАО с последующим возгоранием, а также о пострадавшем из Башкирии сообщил ТАСС.

1 февраля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о том, что один из четырех пострадавших при выбросе газа с последующим возгоранием на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа является уроженцем Башкирии.

Предварительно известно, что выброс газа на месторождении произошел при спуске перфоратора в скважину. Из-за воспламенения пострадали четверо человек, включая одного уроженца Башкирии. Известно,, что пожар был оперативно потушен. Однако прокуратура Югры заинтересовалась происшествием на месторождении и уже организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

ТАСС сообщает, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, известно о том, что они получили ожоги I и II степени, находятся в сознании.

Все пострадавшие находятся в ожоговом центре города Сургута, где им и оказывается вся необходимая медицинская помощь, об этом ТАСС сообщил департамент здравоохранения Югры.

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