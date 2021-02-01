В Башкирии за выходные в пожарах погибли два человека

30 января вечером в главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение о горении мусора в коллекторе теплотрассы на улице Зорге в Уфе. Когда на место прибыли сотрудники, из колодца шёл густой черный дым. В время тушения пожара обнаружили тело мужчины, личность которого пока устанавливается. Предположительно он был БОМЖом и спасался от холода.