В Башкирии за выходные в пожарах погибли два человека

В минувшие выходные в республике зарегистрировано два пожара с погибшими. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Накануне ночью стало известно о пожаре в жилом бревенчатом доме по улице Озёрная в Давлеканово. На момент прибытия пожарных происходило горение внутри дома и кровли. Пожар повредил домашнее имущество. В ходе тушения сотрудниками было обнаружено тело 53-летнего мужчины. 30 января вечером в главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение о горении мусора в коллекторе теплотрассы на улице Зорге в Уфе. Когда на место прибыли сотрудники, из колодца шёл густой черный дым. В время тушения пожара обнаружили тело мужчины, личность которого пока устанавливается. Предположительно он был БОМЖом и спасался от холода. Напомним, 26 января в одной из квартире пятиэтажноого дома в Белорецке произошёл пожар. Сотрудники эвакуировали 23 человек, в числе которых трое детей. В квартире в бессознательном состоянии была обнаружена 75-летняя женщина. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

