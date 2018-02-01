В Башкирии водителя осудят за имитацию ДТП с целью получить страховку
Сегодня, 13:38ПроисшествияЗлата Зукович
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Обвиняемый полностью признал свою вину.
22-летний житель села Бахмут Куюргазинского района обвиняется по статье «Мошенничество в сфере страхования», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В апреле прошлого года мужчина повредил свой «Volvo С30» в ДТП и получил выплату по страховке. Через месяц он сымитировал касательное столкновение автомобиля с левым крылом машины, на котором остались следы от предыдущей аварии. Страховая компания выплатила водителю более 216 тысяч рублей.
Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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