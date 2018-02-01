В Башкирии водителя осудят за имитацию ДТП с целью получить страховку

В апреле прошлого года мужчина повредил свой «Volvo С30» в ДТП и получил выплату по страховке. Через месяц он сымитировал касательное столкновение автомобиля с левым крылом машины, на котором остались следы от предыдущей аварии. Страховая компания выплатила водителю более 216 тысяч рублей.