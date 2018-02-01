В Башкирии в ДТП пострадала трехмесячная девочка

Днем 31 января в Давлеканово на перекрестке улицы Матросова и переулка Котовского 25-летний уфимец за рулем «ВАЗ-2110» не уступил дорогу «ВАЗ-2114» и столкнулся с ним, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.