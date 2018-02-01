Сердечная недостаточность: В Башкирии осужден медик, отказавший больному

Подсудимый фельдшер сделал в суде дерзкое заявление.

В городе Бирске межрайонный суд вынес приговор 35-летнему фельдшеру местной центральной районной больницы, который признан виновным в неоказании помощи человеку без уважительных причин, которое повлекло смерть больного. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как следует из материалов дела, несчастье произошло в селе Печенкино Бирского района. К медику обратилась жена потерпевшего с просьбой оказать помощь ее мужу, у которого возникли боли в сердце.

Однако фельдшер даже не подумал поспешить к больному сам и не отправил к нему на помощь машину «скорой помощи», посчитав его проблему не достойной своего внимания.

А через два часа у мужчины развилась острая сердечная недостаточность и он, к сожалению, скончался.

После этого случая медик уволился с работы. В суде он заявил, что не считает себя виновным в происшедшем.