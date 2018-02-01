Два уфимца обвиняются в незаконном сбыте наркотиков

Обвиняемые изготавливали наркотики и перевозили "закладки" в Липецк.

Двух участников преступной группы, которые распространяли синтетические наркотики в Башкирии и Липецкой области, обвинили по статье «Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере и покушение на его совершение», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2016 году неизвестный создал наркогруппировку и интернет-магазин по продаже наркотиков. Закладчиками были 28-летний и 37-летний уфимцы, которые получали от московского поставщика посылки с ингредиентами и делали наркотики в квартире на улице Кольцевая в Уфе.

В январе 2017 года у злоумышленников изъяли более пяти килограммов наркотиков, электронные весы, мобильные телефоны и материалы для упаковки.

Сейчас уфимцы находятся под стражей, уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд.