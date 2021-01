Пожар со смертельным исходом случился в Уфе 31 декабря.

По данным ГУ МЧС РФ по РБ, возгорание началось в двухкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома по улице Кремлевской в Уфе. В ходе тушения в квартире было найдено тело мужчины. На время тушения из квартир эвакуировали 10 человек. которые после проветривания жилья вернулись домой. Обстоятельства происшедшего уточняются. Всего, по данным ГУ МЧС РФ по РБ, за минувшие сутки в Башкирии погибли в пожарах пять человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter