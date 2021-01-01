В Башкирии ввели особый режим на время новогодних каникул

В Башкирии ввели особый режим на время новогодних каникул

Вчера, 11:51ПроисшествияТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Со вчерашнего дня в Башкирии вступил в действие особый противопожарный режим.

Накануне, 31 декабря, вступило в действие распоряжение правительства Башкирии о введении на территории Башкирии особого противопожарного режима.

В соответствии с распоряжением в республике введены ограничения на проведение фаер-шоу и прочих мероприятий с применением факелов, фейерверков и пиротехники.

В местах массовых гуляний должны дежурить спасатели и сотрудники полиции.

Детей из неблагополучных детей рекомендовано отправить на каникулы в интернаты и социальные приюты, чтобы избежать трагедий. Проблемные семьи должны проверить сотрудники муниципалитетов.

Такой режим продлится до 10 января.

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