В Башкирии ввели особый режим на время новогодних каникул

Со вчерашнего дня в Башкирии вступил в действие особый противопожарный режим.

Накануне, 31 декабря, вступило в действие распоряжение правительства Башкирии о введении на территории Башкирии особого противопожарного режима. В соответствии с распоряжением в республике введены ограничения на проведение фаер-шоу и прочих мероприятий с применением факелов, фейерверков и пиротехники. В местах массовых гуляний должны дежурить спасатели и сотрудники полиции. Детей из неблагополучных детей рекомендовано отправить на каникулы в интернаты и социальные приюты, чтобы избежать трагедий. Проблемные семьи должны проверить сотрудники муниципалитетов. Такой режим продлится до 10 января.

