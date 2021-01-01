ГИБДД Башкирии раскрыла данные о смертности на дорогах в прошлом году

Статистика оказалась не ровной по Башкирии. Есть районы, в которых число ДТП выросло в сравнении с прошлым годом. Так произошло, к примеру, в Бакалинском, Белорецком, Бирском, Благоварском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кугарчинском, Нуримановском и еще ряде районов республики.