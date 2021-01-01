ГИБДД Башкирии раскрыла данные о смертности на дорогах в прошлом году

ГИБДД Башкирии раскрыла данные о смертности на дорогах в прошлом году

Вчера, 12:56ПроисшествияТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Госавтоинспекция Башкирии представила отчет о жертвах ДТП за 11 месяцев 2020 года.

Накануне, 31 декабря, стали известны данные о смертности в ДТП, которые были зафиксированы ГИБДД Башкирии за период с января по ноябрь 2020 года.

По данным ведомства, за 11 месяцев минувшего года на дорогах Башкирии погибли 412 человек. В целом за тот же период в республике произошло 3 422 дорожных аварий (имеются в виду официально зарегистрированные ДТП).

Статистика оказалась не ровной по Башкирии. Есть районы, в которых число ДТП выросло в сравнении с прошлым годом. Так произошло, к примеру, в Бакалинском, Белорецком, Бирском, Благоварском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кугарчинском, Нуримановском и еще ряде районов республики.

В Уфе за 11 месяцев 2020 года было зафиксировано 1495 ДТП, В них погибли 28 человек и получили различные травмы 1852 человека

Related news:
ДТП
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы