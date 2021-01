ГИБДД Башкирии раскрыла данные о смертности на дорогах в прошлом году

Госавтоинспекция Башкирии представила отчет о жертвах ДТП за 11 месяцев 2020 года.

Накануне, 31 декабря, стали известны данные о смертности в ДТП, которые были зафиксированы ГИБДД Башкирии за период с января по ноябрь 2020 года. По данным ведомства, за 11 месяцев минувшего года на дорогах Башкирии погибли 412 человек. В целом за тот же период в республике произошло 3 422 дорожных аварий (имеются в виду официально зарегистрированные ДТП). Статистика оказалась не ровной по Башкирии. Есть районы, в которых число ДТП выросло в сравнении с прошлым годом. Так произошло, к примеру, в Бакалинском, Белорецком, Бирском, Благоварском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кугарчинском, Нуримановском и еще ряде районов республики. В Уфе за 11 месяцев 2020 года было зафиксировано 1495 ДТП, В них погибли 28 человек и получили различные травмы 1852 человека

