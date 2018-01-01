В Уфе в канун Нового года в пожаре погиб ребенок

По предварительным данным, отчим малыша спасся из огня, оставив ребенка в горящем доме.

Вчера, 31 декабря, страшное ЧП случилось в уфимском микрорайоне Нижегородка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

На улиц Малой Лесозаводской днем, примерно в 15.30 возникло возгорание в частном доме.

В Уфе за несколько часов до нового года при пожаре погиб 4-летний ребенок, которого в огне оставил отчим, сообщают СМИ, ссылаясь на информацию очевидцев в соцсетях.

По данным, которые были отмечены в соцсетях, из пылающего дома успел выбраться мужчина. Но при этом внутри охваченного огнем помещения остался его 4-летний пасынок, мать которого в тот момент находилась на работе.

Пожарные потушили огонь почти через час. Тело погибшего ребенка было обнаружено при разборе завалов.