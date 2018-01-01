В Уфе в канун Нового года в пожаре погиб ребенок

Вчера, 31 декабря, страшное ЧП случилось в уфимском микрорайоне Нижегородка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
На улиц Малой Лесозаводской днем, примерно в 15.30 возникло возгорание в частном доме.
В Уфе за несколько часов до нового года при пожаре погиб 4-летний ребенок, которого в огне оставил отчим, сообщают СМИ, ссылаясь на информацию очевидцев в соцсетях.
По данным, которые были отмечены в соцсетях, из пылающего дома успел выбраться мужчина. Но при этом внутри охваченного огнем помещения остался его 4-летний пасынок, мать которого в тот момент находилась на работе.
Пожарные потушили огонь почти через час. Тело погибшего ребенка было обнаружено при разборе завалов.
Официального подтверждения обстоятельств ЧП на момент публикации не было. Детали происшедшего выясняются.