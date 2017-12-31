Рустэм Хамитов объяснил, почему Башкирия потеряла в инвестициях
В частности, Рустэм Хамитов отметил, что в Башкортостане в 2018 году начнется новый инвестиционный цикл, связанный с очередным этапом модернизации нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти».
- В 2017 году объём инвестиций будет немного меньше, чем в прошлом, – минус пять процентов. Две причины: эффект высокой базы 2016 года и завершение крупнейших строек на «Газпром нефтехим Салавате», - заявил Хамитов.
Однако в Белом доме ситуацию намерены исправить так:
- Будут привлечены ресурсы в строительство объектов горнорудной промышленности, которая в Башкортостане принадлежит группе компаний УГМК. На подходе новый проект австрийской компании Lasselsberger по производству сухих строительных смесей и белого цемента с объемом инвестиций 200 миллионов евро, строительство второй очереди лесоперерабатывающего предприятия австрийской компании Kronospan на такую же сумму.
Для инвесторов в Башкортостане формируется правовое пространство, в рамках которого многократно выросли возможности получения льгот, подчеркнул руководитель республики.
Он также выразил оптимизм в том, что в Салавате, Уфе и других городах появились новые производства, завершилась модернизация крупных предприятий.
Хамитов заявил, что активность малого и среднего бизнеса очень нужна в районах и глубинке.
- Каждый район должен иметь свои бизнес-планы! – сказал Хамитов.
В прошлом году республика заняла 9-10 место в стране по привлечению инвестиций.
Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что Башкирия за последние семь лет привлекла около 2 млрд иностранных инвестиций, в то время как в соседней Татарии эта цифра перевалила за 9 млрд. Общий перечень инвестиционных проектов республики включает всего 43 проекта на общую сумму 191,5 млрд руб., в реестре приоритетных проектов находится 38 проектов на общую сумму 241,5 млрд руб. В пресс-службе минэкономразвития региона нам рассказали, что за 7 лет в Башкирию было привлечено 2,23 млрд долларов (США) иностранной валюты, в том числе в 2010 году – 506,8 млн, в 2011 – 490,1 млн, в 2012 – 170,4 млн, в 2013 – 309,5 млн, в 2014 – 404,7 млн, в 2015 – 209,2 млн, в первом квартале 2017 – 12 млн.
По данным министерства, в этом году были завершены 4 приоритетных проекта общим объемом инвестиций 4,8 млрд руб, в том числе строительство маслоэкстракционного завода в селе Маячный города Кумертау (инициатор ООО «Элеватор», 3,3 млрд руб.), производство авиационного бензина AVGAS 100LL мощностью выпуска 8 тыс тонн в год (инициатор ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», 0,4 млрд руб.), вторая очередь строительства теплицы площадью 2,5 га совхоза «Алексеевский» (0,6 млрд руб), строительство молочного завода мощностью переработки сырого молока 150 тонн в сутки (инициатор ООО «Уфагормолзавод», 0,5 млрд руб.).