Рустэм Хамитов объяснил, почему Башкирия потеряла в инвестициях

В большом интервью для РИА Новости глава республики рассказал о планах привлечения инвестиций на 2018 год.

В частности, Рустэм Хамитов отметил, что в Башкортостане в 2018 году начнется новый инвестиционный цикл, связанный с очередным этапом модернизации нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти».

- В 2017 году объём инвестиций будет немного меньше, чем в прошлом, – минус пять процентов. Две причины: эффект высокой базы 2016 года и завершение крупнейших строек на «Газпром нефтехим Салавате», - заявил Хамитов.

Однако в Белом доме ситуацию намерены исправить так:

- Будут привлечены ресурсы в строительство объектов горнорудной промышленности, которая в Башкортостане принадлежит группе компаний УГМК. На подходе новый проект австрийской компании Lasselsberger по производству сухих строительных смесей и белого цемента с объемом инвестиций 200 миллионов евро, строительство второй очереди лесоперерабатывающего предприятия австрийской компании Kronospan на такую же сумму.

Для инвесторов в Башкортостане формируется правовое пространство, в рамках которого многократно выросли возможности получения льгот, подчеркнул руководитель республики.

Он также выразил оптимизм в том, что в Салавате, Уфе и других городах появились новые производства, завершилась модернизация крупных предприятий.

Хамитов заявил, что активность малого и среднего бизнеса очень нужна в районах и глубинке.

- Каждый район должен иметь свои бизнес-планы! – сказал Хамитов.

В прошлом году республика заняла 9-10 место в стране по привлечению инвестиций.

Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что Башкирия за последние семь лет привлекла около 2 млрд иностранных инвестиций, в то время как в соседней Татарии эта цифра перевалила за 9 млрд. Общий перечень инвестиционных проектов республики включает всего 43 проекта на общую сумму 191,5 млрд руб., в реестре приоритетных проектов находится 38 проектов на общую сумму 241,5 млрд руб. В пресс-службе минэкономразвития региона нам рассказали, что за 7 лет в Башкирию было привлечено 2,23 млрд долларов (США) иностранной валюты, в том числе в 2010 году – 506,8 млн, в 2011 – 490,1 млн, в 2012 – 170,4 млн, в 2013 – 309,5 млн, в 2014 – 404,7 млн, в 2015 – 209,2 млн, в первом квартале 2017 – 12 млн.